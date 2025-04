Bisseck e la presunta bestemmia: oggi il Giudice. Scenario prova tv – TS

Oggi il Giudice Sportivo si pronuncerà in merito alla presunta bestemmia di Bisseck durante Inter-Roma. Occhio allo scenario della prova tv.

PRESUNTA BESTEMMIA – Durante Inter-Roma, subito dopo il negato rigore da parte di Micheal Fabbri, il difensore dell’Inter Yann Aurel Bisseck avrebbe proferito un’espressione blasfema. Come riferisce Tuttosport, oggi si pronuncerà il Giudice Sportivo, che potrebbe disporre un supplemento di indagini: se ci sarà prova tv, a differenza di quanto accaduto con Lautaro, Bisseck non potrà evitare la squalifica grazie al patteggiamento. C’è peraltro un precedente abbastanza recente e accaduto a Marassi mercoledì pomeriggio, quando in Genoa-Lazio, il terzino biancoceleste Luca Pellegrini ha bestemmiato, facendosi pizzicare dalle telecamere della partita. C’è pure un evidente e chiarissimo audio a tal proposito. Ma questo episodio non ha avuto nessuna conseguenza.

Bisseck aspetta la pronuncia del Giudice sulla presunta bestemmia e intanto si prepara a Barcellona-Inter

DUELLO INCANDESCENTE – Intanto, Bisseck si prepara alla sfida contro il Barcellona. Infatti, in assenza di Benjamin Pavard infortunato, Simone Inzaghi dovrebbe schierare proprio il difensore tedesco come braccetto di destra per cercare di arginare Raphinha, il brasiliano da 30 gol e 23 assist in stagione. Insomma, ci vorrà il miglior Bisseck per frenare il talento del brasiliano.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia