Bisseck: «Obiettivo Mondiale! Bayern Monaco? L’Inter non teme nulla»

Bisseck ha parlato di Germania, Mondiale e anche Champions League. Il difensore nerazzurro ha risposto così al doppio confronto tra Inter e Bayern Monaco.

PRIMA CONVOCAZIONE – Le ottime prestazioni con la maglia dell’Inter hanno convinto il CT Julian Nagelasmann a convocare Yann Aurel Bisseck per la prima con la Germania Maggiore. Il difensore nerazzurro ha commentato in questo modo alla Bild: «Quando sei qui per la prima volta, devi essere paziente. Gli altri ragazzi hanno già molta esperienza e probabilmente sanno un po’ meglio cosa vuole l’allenatore da loro. Quindi devo sperare che l’allenatore mi offra un’opportunità nel tempo, forse non subito».

MONDIALE 2026 – Poi Bisseck non nasconde il suo sogno di giocare il Mondiale il prossimo anno: «Allora avrei 25 anni. Penso che sia una buona età per giocare in un grande torneo internazionale. Ecco perché è sicuramente un mio obiettivo».

Bisseck risponde pure al doppio confronto tra Inter e Bayern Monaco

CHAMPIONS LEAGUE – Allo stesso tempo, Bisseck ha risposto alla sfida dei quarti di finale tra Inter e Bayern Monaco in Champions: «Sono molto fiducioso. Il Bayern è ovviamente una squadra incredibilmente forte. Non sarà certamente facile, soprattutto la prima partita all’Allianz Arena. Ma penso che siamo in buona forma e ben allenati; non abbiamo nulla da temere. E sono sicuro che otterremo sicuramente qualcosa se porteremo la nostra prestazione in campo».