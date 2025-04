Bisseck-N’Dicka, scomparsi video e audio del rigore: la rivelazione di Dazn!

Clamoroso rigore non assegnato ai nerazzurri in Inter-Roma sul contratto Bisseck-N’Dicka, ma ancora più incredibile la scomparsa dei video e dell’audio. Dazn rivela cosa c’è sotto.

TUTTO SCOMPARSO – L’Inter cade a San Siro contro la Roma a causa di un’evidente stanchezza, ma è giusto ricordare che in favore dei nerazzurri ci sarebbe stato un evidente calcio di rigore. Michele Fabbri, che nel corso della sfida commette una serie di sviste notevoli, ignora l'”abbraccio” di N’Dicka su Bisseck nei minuti finali. Quel fallo in area di rigore fischiato al minuto 88′ di Inter-Roma avrebbe potuto probabilmente cambiare le sorti della partita e, forse, anche del campionato. Ma c’è qualcosa di ancora più preoccupante. Open VAR, il format di Dazn consuetamente in onda sul canale streaming al termine della serata calcistica, non ha trattato e analizzato un episodio di moviola così clamoroso. Una spiegazione, se così si può chiamare, c’è ed ha dell’incredibile.

Bisseck-N’Dicka e il mancato rigore di Fabbri: tutto insabbiato?

LA SPIEGAZIONE – Nel post-partita di Napoli-Torino, durante il quale sono state analizzate diverse scelte arbitrali dell’ultima giornata di campionato, la giornalista e conduttrice di Dazn Giorgia Rossi ha specificato: «C’è un episodio che ha fatto molto discutere: il potenziale rigore per una trattenuta di N’Dicka su Bisseck. Abbiamo chiesto ulteriori immagini per farlo vedere all’interno di Open VAR ma non ci sono state fornite. Abbiamo soltanto queste per analizzare questo episodio». Una domanda sorge spontanea dopo questa rivelazione: come mai la richiesta di Dazn non è stata accolta? A questo punto sembra davvero che un buco nero abbia inghiottito i video e gli audio della trattenuta di N’Dicka su Bisseck. Perché?!