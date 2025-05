Bisseck-Ndicka, finalmente l’audio VAR! Lo scandalo reso pubblico

Ecco finalmente l’audio Bisseck-Ndicka emerso dopo addirittura un mese da Inter-Roma, partita finita 0-1. Ai nerazzurri mancò un rigore clamoroso.

L’AUDIO BISSECK-NDICKA – Finalmente, un mese dopo, esce, tramite una puntata speciale di Open VAR su DAZN, l’audio del mancato rigore all’Inter nella partita contro la Roma, valida per la trentaquattresima giornata. In quel caso Evan N’Dicka trattenne vistosamente Yann Aurel Bisseck tirandolo giù ma né Micheal Fabbri in campo né il VAR Paolo Di Bello hanno segnato alcuna infrazione del difensore giallorosso. Errore poi segnalato dalla stessa AIA. Dopo un mese è uscito l’audio sparito di Inter-Roma. Oggi questo viene reso pubblico l’audio Bisseck-Ndicka ed ecco le varie battute tra arbitro e sala VAR di Lissone.

ASSISTENTE: «Tutto buono».

FABBRI: «Testa».

ASSISTENTE: «Vai, buono, vai».

VAR: «Fammi vedere a centro area. Allora ti metto la goal line».

FABBRI: «Sono sempre a contatto».

VAR: «Bandierine non ne ho, vai. Dammi un’altra immagine».

FABBRI: «Ma basta».

VAR: «Si, dammelo frontale. Vai».

FABBRI: «Ma dai, lascia stare».

VAR: «Vai! Velocità zero, lui cade nel momento in cui lo molla. Check completato, check completato. Ci sono due braccia attorno al bacino ma quando lo molla lui va giù. Check completato».

FABBRI: «Non lo tira mai giù. Sono solo le braccia intorno al corpo e nient’altro».