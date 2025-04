Bisseck: «Al Napoli non ci pensiamo. Bayern Monaco? Dura per noi e loro»

Bisseck risponde alla domanda sulla lotta scudetto con il Napoli nel post partita di Inter-Cagliari. Il difensore tedesco ha poi parlato anche del Bayern Monaco.

NESSUN PENSIERO ESTERNO – L’Inter ha fatto il suo con il Cagliari vincendo meritatamente per 3-1 a San Siro. Protagonista del pomeriggio meneghino è stato Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco ha segnato il terzo gol finale con un’incornata terrificante a battere Elia Caprile. Le sue parole a Sport Mediaset: «Il nostro obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto, siamo andati in campo molto concentrati perché sapevamo che il Cagliari fosse forte in ripartenza. Abbiamo fatto le nostre cose benissimo, non pensiamo al Napoli, noi dobbiamo fare le nostre cose e poi si vedrà».

Bisseck non vuole sbilanciarsi in vista di Inter-Bayern Monaco

BAYERN MONACO – Poi Bisseck ha risposto alla domanda sulla prossima partita di Champions League contro i bavaresi. Il tedesco non si vuole sbilanciare, perché sa che la posta in palio è altissima e il Bayern è molto forte. Il suo pensiero: «Loro sono fortissimi, ora iniziamo a pensare a loro, all’andata fatta bella partita e al ritorno nel nostro stadio sarà per loro ma anche per noi. Noi ci prepareremo a questa sfida e poi vediamo».