Bisseck sa: «Italia-Germania? Prometto solo una cosa su San Siro!»

Bisseck sarà avversario degli interisti in Italia-Germania. Il difensore tedesco, in forza all’Inter, ha parlato così a due giorni dalla sfida di San Siro.

GRANDE ATMOSFERA – Nicolò Barella ha parlato di Inter e Italia al TG1, a due giorni dalla partita contro la Germania ha fatto lo stesso ma in patria l’altro nerazzurro Yann Aurel Bisseck. Il difensore, che in precedenza si era espresso pure sulla Champions League, ha risposto così alla domanda su Italia-Germania. Il suo pensiero: «Mi è stato chiesto di parlare di giocatori e avversari difficili e cose del genere. Ma credo che la cosa più importante nella mente dei giocatori sia solo quella di poter giocare partite così come questa. Posso sicuramente promettere che ci sarà una bella atmosfera a San Siro. Quindi tutti possono aspettarsi una bella partita. Dovremo avere molta pazienza perché la scuola italiana dei difensori è molto importante. Non avranno problemi a difendere il nostro possesso palla e non dobbiamo essere troppo frettolosi. Dobbiamo aspettare i varchi che si creeranno e non dobbiamo assolutamente sottovalutare il loro gioco perché si parla spesso della difesa dell’Italia, della tattica e tutto il resto. Ma anche loro hanno giocatori molto bravi davanti e anche i difensori sono ottimi per questo penso che sarà una partita molto equilibrata».