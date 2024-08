Bisseck, l’estero bussa all’Inter? Valutazione top! Nuova opzione tattica – TS

L’Inter si gode il suo Bisseck e chiude le porte all’estero. Il club nerazzurro valuta il ragazzo già a cifre molto alte. E Inzaghi pensa ad una nuova soluzione.

PROTAGONISTA – Bisseck continua nella sua estate da protagonista. Anzi di più, continua a crescere e migliorare il suo impatto sul gioco. Se già col Las Palmas era sembrato sciolto e a suo agio, col Pisa il tedesco è stato senza alcun dubbio il migliore in campo. E non solo per la combinazione gol salvato sulla linea e gol segnato. Il giovane tedesco, insieme a Taremi e Mkhitaryan, è sicuramente la nota positiva di questo precampionato dei campioni d’Italia, che adesso se lo coccolano e intravedono in lui un potenziale ancora più grande e importante. In attesa del reintegro al 100% di Benjamin Pavard, il titolare del ruolo, Bisseck è assolutamente una garanzia per Inzaghi.

Bisseck cresce e l’estero lo vede, ma l’Inter chiude le porte

AVANCES – E non è un caso che dall’estero già qualcuno ha bussato alla porta dell’Inter. Lo spiega Tuttosport. I nerazzurri, che lo hanno preso per sette milioni di euro la scorsa estate dall’Aarhus, lo ritengono un pezzo pregiato, viste le prospettive di crescita e già lo valuta una trentina di milioni. Ad oggi, Bisseck è stato impiegato solamente da braccetto di destra alla Pavard, ma non è da escludere che nelle prossime settimane Inzaghi cercherà di provarlo anche a sinistra. In quel caso, il vuoto lasciato dall’infortunio sarebbe coperto e l’Inter potrebbe concentrarsi solamente sulla quinta punta.

