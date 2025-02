Bisseck: «All’Inter un privilegio. Ho i brividi a San Siro. Futuro? Qui felice!»

Yann Aurel Bisseck si apre in una lunga intervista, che tocca alcuni momenti essenziali della sua carriera. Qui il difensore confessa il suo entusiasmo per il momento che sta vivendo all’Inter.

SAN SIRO – Yann Aurel Bisseck, intervistato da Sky Sport, si lascia andare a una serie di rivelazioni. Sull’Inter e sul privilegio di giocare a San Siro il difensore tedesco dichiara: «Mi vengono i brividi ogni volta che gioco in questo stadio. Non ho mai giocato in uno stadio migliore in vita mia. Non c’è niente di meglio che avere i tifosi che cantano il tuo nome. I nostri tifosi sono fantastici. La gente è davvero entusiasta. Non solo il giorno della partita. Spesso vengo riconosciuto per strada. La gente è molto rispettosa».

Bisseck, dall’arrivo all’Inter al futuro: ecco cosa prevede il giovane difensore

L’ARRIVO – Sul suo arrivo all’Inter, Yann Aurel Bisseck racconta: «Non sapevo che i nuovi arrivi fossero così seguiti. Bisogna fare distinzioni. C’è gente che viene per 60 milioni. E io vengo per soli sette milioni. È bello sapere quanto la gente tenga al football. Ti fa capire quanto è grande ciò che stiamo facendo qui. Ecco perché è un grande privilegio giocare qui».

IL COMPAGNO – Yann Aurel Bisseck dedica un pensiero a uno dei suoi compagni dell’Inter, Marko Arnautovic: «Non è così pazzo come la gente dice. È un ragazzo molto carino, che si prende anche cura dei suoi ragazzi e amici. Puoi star certo che lo avrai dalla tua parte. Ma ha sempre un motto pronto. È sicuramente uno dei ragazzi più divertenti».

CREDERCI SEMPRE – Yann Aurel Bisseck prosegue, soffermandosi su un periodo non semplice della sua carriera: «Posso contare sulle dita di due mani le persone che hanno creduto in me. Ma penso che questo renda il tutto ancora migliore. Il tempo trascorso in Portogallo, Olanda e anche Germania non è stato facile. Ma questo alla fine ti rende solo più forte. È facile per me dirlo ora perché ha funzionato (ride). Ma ci ho sempre creduto. E le persone intorno a me che non hanno mai rinunciato a me mi hanno dato forza».

PIANI FUTURI – Yann Aurel Bisseck, poi, conclude pensando a quale potrebbe essere il suo futuro: «Se a un certo punto in futuro sarà la mia migliore opzione tornare in Germania, tornerò in Germania. Se sarà la Spagna, sarà la Spagna. E se resterò qui per sempre, resterò qui per sempre. Voglio ciò che è meglio per me e dove mi sento meglio. Ma al momento non è affatto un problema. Ho appena esteso il mio contratto con molta attenzione e sono incredibilmente felice all’Inter».