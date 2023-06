Bisseck-Inter, colpo piazzato! Poi attesi 2 rinnovi di contratto − Sky

L’Inter si sta muovendo con anticipo sul mercato. Piazzato il colpo Yann Bisseck, che arriverà dall’Aarhus. Nei prossimi giorni ci saranno due rinnovi di contratto

COLPI E RINNOVI − L’Inter ha piazzato il primo colpo del suo mercato: Bisseck. Fatta per il difensore tedesco. Come riferisce Luca Cilli, ospite negli studi di Sky Sport 24, l’Inter pagherà la clausola rescissoria di sette milioni di euro all’Aarhus in due rate. Si tratta di un giovane difensore molto duttile e versatile. In Danimarca si è distinto come centrale nella difesa a tre, ma può giocare anche in una retroguardia a quattro. Intanto, nei prossimi giorni arriveranno i rinnovi di Stefan de Vrij e Hakan Calhanoglu.