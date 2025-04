Bisseck: «Infortuni Bayern Monaco? All’Inter nessuno salta di gioia»

Bisseck ha voluto chiarire lo stato d’animo presente all’interno del gruppo dell’Inter, in merito agli infortuni del Bayern Monaco. Concentrati su chi ci sarà.

GLI INFORTUNATI NON CONTANO – Alla vigilia della partita tra Bayern Monaco e Inter, ha parlato a Kicker, Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco si è espresso il giorno prima dell’andata dei quarti di finale di Champions League. Parlando degli infortuni in casa bavarese, ha confermato e ribadito un concetto molto importante: «Nessuno qui sta facendo salti di gioia perché questo o quel giocatore non gioca. Entreremo in partita con lo stesso entusiasmo come se tutti fossero a disposizione. Entri in partita e ti prepari per i giocatori che sono in campo. E alla fine, vuoi vincere ogni partita. Il Bayern Monaco ha ancora una squadra molto, molto forte. Direi che non sarà una partita facile per nessuna delle due squadre. Stiamo difendendo con grande passione. Non vogliamo subire gol. Mai. Nemmeno se siamo già in vantaggio per 3-0. E quando abbiamo la palla, abbiamo giocatori fenomenali a centrocampo e in attacco». Probabilmente, Bisseck non partirà titolare domani con il Bayern Monaco, ma Simone Inzaghi dovrebbe scegliere dall’inizio Benjamin Pavard, che ha fatto solamente panchina nelle ultime due partite contro Milan in Coppa Italia e Parma in campionato.