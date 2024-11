Bisseck: «Consapevole di poter fare una buona carriera, dall’Inter fiducia»

Bisseck ha parlato dopo il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2029. Il centrale tedesco ha speso belle parole per questo traguardo.

SODDISFAZIONE – Yann Aurel Bisseck ha parlato dopo il rinnovo di contratto con l’Inter: «Significa che il club e l’allenatore hanno fiducia in me e che tutti sono felici della mia crescita. E penso che questo rinnovo sia soddisfacente per tutti. Credo di aver superato le aspettative di molte persone, perché non penso che in molti mi conoscessero quando sono arrivato. Credo di aver lavorato bene, ho imparato dal punto di vista tattico e ho capito com’è il calcio italiano. Poi ho imparato la lingua, per cui finora è stata un’esperienza davvero molto positiva».

CRESCITA – Ancora Bisseck, sempre ai canali ufficiali del club, continua così: «Devo crescere ancora molto, non sono un giocatore perfetto. Sono ancora giovane, ho ancora molti aspetti da migliorare, soprattutto dal punto di vista tattico e anche mentale, perché penso di essere a un buon livello tecnico e fisico, ma devo crescere soprattutto dal punto di vista mentale. So che può sembrare strano, ma ho sempre creduto di poter fare una buona carriera nel calcio. Non è stato facile per me arrivare fin qui, ma non ho mai pensato di non potercela fare, e ora che sta accadendo è una bellissima sensazione per me e per la mia famiglia. Cercherò di continuare così».

GRANDE GRUPPO – Bisseck apprezza i suoi compagni: «Non mi aspettavo di arrivare in un grande club come questo e trovare dei compagni così gentili, perché molte volte, quando giochi con dei grandi calciatori, pensi che non ti rispettino perché arrivi da una piccola squadra. Ma anche chi gioca nel mio stesso ruolo, mi ha aiutato molto, tutti mi hanno accolto bene facendomi sentire subito a casa. Ora posso dire che Milano è casa mia».

TIFOSI – Poi Bisseck parla ai tifosi: «Idolo forse è troppo, ma amo i tifosi e il sostegno che ci danno. Certo, ora siamo in un bel momento, ma penso che loro ci saranno vicini sempre. Spero che continuino ad apprezzarmi, io cercherò di ripagarli con ottime prestazioni e magari con molti altri trofei».