Bisseck ha conquistato l’Inter: si lavora al rinnovo! I dettagli – Sky

Inter sempre più innamorata di Bisseck, tant’è che il club si è messa al lavoro per prolungare il suo contratto. Tutti i dettagli sul suo futuro.

LAVORO PER RINNOVARLO – Yann Aurel Bisseck, nonostante qualche amnesia difensiva durante queste prime giornate di campionato, sta convincendo i dirigenti nerazzurri. Ecco perché, come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport 24, il club sta lavorando con i suoi agenti per prolungare di un altro anno il suo contratto. Questo l’aggiornamento in merito al futuro del gigante tedesco: «Il difensore centrale tedesco è arrivato per 7 milioni dall’Aahrus nell’estate 2023, firmando un contratto fino al 2028. E la sua crescita è stata costante. Ora l’Inter sta lavorando, con contatti positivi, per prolungare il suo contratto di un ulteriore anno rispetto alla durata attuale».

Bisseck, l’Inter ci crede: in estate rifiutate offerte importanti

RICHIESTO IN ESTATE – Bisseck è stato il giocatore più sondato nel calciomercato a livello di potenziali cessioni. L’Inter ha assolutamente risposto no a tutti. Il West Ham prima di prendere Jean-Clair Todibo aveva provato a chiamare l’Inter per prendere Bisseck, offrendo anche quella cifra sopra i trenta milioni di euro che avrebbe potuto fare gola. Ma l’Inter ha chiuso totalmente alla possibilità di una cessione. Di conseguenza, con questo nuovo e probabile prolungamento, l’Inter blinderà ancor di più il suo difensore. La linea verde promossa da Oaktree si conferma.