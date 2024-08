Bisseck a caccia di conferme: altro banco di prova in Inter-Al-Ittihad

Bisseck osservato speciale questa sera nel match amichevole tra Inter e Al-Ittihad. Il gigante tedesco è stato il migliore finora nel precampionato.

TEST – Questa sera a partire dalle 21.30, l’Inter scenderà in campo per la penultima amichevole precampionato. Al Brianteo di Monza, arriverà l’Al-Ittihad dell’ex Laurent Blanc e guidato dalle stelle Karim Benzema e N’golo Kante. Un amichevole sicuramente non banale e contro un avversario tosto. Sarà un’altra occasione per provare qualcosa di nuovo per Inzaghi, ma allo stesso tempo per iniziare a fare le prove generali in vista del debutto ufficiale in campionato contro il Genoa il prossimo 17 agosto. Mancheranno alcuni interpreti: dagli infortunati Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Piotr Zielinski fino all’ultimo rientrante Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è rientrato ad Appiano nella giornata di ieri, facendo il suo primo allenamento con il resto del gruppo. Questa sera, Inzaghi si aspetta risposte da diversi giocatori, in particolare da Yann Aurel Bisseck: il migliore di questo precampionato.

Bisseck a caccia di conferme in Inter-Al-Ittihad

CRESCITA – Il tedesco cresce bene e in allenamento Inzaghi lo ha anche provato come braccetto mancino alla Bastoni. Da capire se tale variante verrà utilizzata anche in partita. Com’è noto, l’Inter continua la sua caccia al prossimo vice Bastoni, ma se Bisseck dovesse dare buoni spunti allora i piani di mercato potrebbero anche cambiare, spingendo la società ad investire su un nuovo centravanti. Nelle quattro precedenti amichevoli, Bisseck è stato praticamente sempre il migliore. E nell’ultima uscita all’Arena Garibaldi di Pisa ha anche trovato il gol allo scadere, evitando all’Inter la sconfitta. Oggi avrà di fronte gente come Benzema, Jota e Diaby, clienti di certo non banali. Ulteriore banco di prova per il tedeschino del 2000.