Biraghi: “Lecce ambiente caldo. Dovremo approcciare bene la partita”

Cristiano Biraghi ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”, nel pre partita di Lecce-Inter.

MATCH DELICATO – Il campionato di Antonio Conte e Fabio Liverani passa dal match Lecce-Inter, in programma tra pochissimo. Le due formazioni scenderanno in campo per obiettivi diametralmente opposti, ma non per questo l’ardore agonistico sarà diverso. A pochi minuti dal calcio d’inizio, Cristiano Biraghi, intervistato da “Sky Sport” ha parlato così: «Il Lecce è una squadra aggressiva, noi dovremo mettere in campo intensità e indirizzare la partita a favore nostro. Non sarà facile perché troveremo un’ambiente molto caldo. Sappiamo che dobbiamo approcciarla molto bene».