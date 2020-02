Biraghi: “In famiglia tutti tifavano Inter. L’emozione più grande…”

Condividi questo articolo

Intervistato dal sito ufficiale della Pirelli – main sponsor dell’Inter – Cristiano Biraghi ha parlato della sua passione per il calcio e soprattutto per la squadra nerazzurra, ricordando anche la grande emozione provata nel 2010 dopo la conquista del Triplete.

PASSIONE NERAZZURRA – Non solo giocatore, ma anche tifoso. Questa la storia di Cristiano Biraghi, tutta a tinte nerazzurre: «La passione per il calcio è una sorta di impronta genetica che mi ha dato mio papà. Insieme abbiamo visto tantissime partite con l’Inter sempre nel cuore. Tutti in famiglia tifavano Inter. Ho iniziato a giocare da piccolissimo, in Brianza, giocavo nel Carugate. Poi sono passato all’Atalanta e subito dopo alle giovanili dell’Inter. Per me era il sogno, la mia passione che diventava realtà. Il mio idolo è sempre stato Ronaldo il Fenomeno, a mio avviso il giocatore più forte del mondo, che per di più giocava nella mia squadra. Per un tifoso era il massimo».