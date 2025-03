Bijol sogna l’Inter: «A chi non piacerebbe? Ma prima voglio batterla»

Bijol sarà uno dei protagonisti della sfida tra Udinese e Inter, in programma domenica alle 18 a San Siro. Il classe ’99, però, è anche uno dei profili seguiti dall’Inter per rinforzare e ringiovanire il proprio reparto arretrato nella prossima stagione. Anche di questo ne ha parlato a Repubblica in un’intervista realizzata dal collega Franco Vanni.

OBIETTIVO DI MERCATO – Jaka Bijol, colonna della retroguardia bianconera, è pronto a sfidare una delle squadre più forti d’Europa, ma con un occhio anche al futuro. In un’intervista concessa a Repubblica al giornalista Franco Vanni, ha parlato apertamente della possibilità di vestire la maglia nerazzurra in futuro, senza chiudere affatto le porte a un eventuale trasferimento. Ecco un breve estratto: «Inter? A chi non piacerebbe giocarci? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non vorrebbero essere all’Inter. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica, poi si vedrà in estate». Chissà che questa non sia anche un’occasione per il giocatore di impressionare da vicino la dirigenza interista. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Bijol è pronto a dare battaglia a San Siro, con la possibilità che presto quella diventi la sua nuova casa.

Futuro all’Inter? Il difensore sloveno non si nasconde

PORTE APERTE – Le parole di Bijol confermano il suo interesse per il club nerazzurro, che lo sta monitorando da tempo. L’Inter è alla ricerca di nuovi innesti per la difesa, considerando che alcuni dei suoi pilastri, come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, sono ormai sopra i trent’anni. Il profilo del centrale sloveno, dotato di fisicità, duttilità e una buona esperienza in Serie A, lo rende un’opzione concreta per il mercato estivo. Prima, però, c’è una sfida da giocare. Bijol è concentrato sul presente e sulla gara di domenica, in cui cercherà di mettere in difficoltà gli attaccanti nerazzurri e di fermare una squadra che sta dominando il campionato. Per lui, sarà anche un’occasione speciale: «Tre anni fa in casa ho battuto Handanovic, un idolo per noi sloveni. Ripetermi a San Siro sarebbe un sogno, sarà tosta contro una delle migliori squadre d’Europa». L’Inter arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica, mentre l’Udinese cerca punti preziosi per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Bijol sarà un elemento chiave per la squadra friulana, chiamato a guidare la difesa contro gli attacchi di Marcus Thuram e compagni.

Fonte: Repubblica – Franco Vanni