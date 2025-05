IN – Bijol non è un’opzione per l’Inter! Lo sloveno piace all’estero

Bijol non è un’opzione per la difesa dell’Inter. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, lo sloveno non diventerà un giocatore nerazzurro.

ULTIME SUL MERCATO IN DIFESA – Sarà un’estate ricca di movimenti sul mercato in casa Inter, visto che bisognerà necessariamente, e a prescindere dalla finale di Champions League, rinfrescare un po’ la rosa. Una volta chiuso il capitolo Champions League, con la finale contro il Psg in programma il 31, la dirigenza si siederà a tavola con Simone Inzaghi per programmare il futuro. Il domani del tecnico piacentino rimane ancora tutto da scrivere, considerando il fortissimo interesse dell’Al-Hilal. La Beneamata dovrà operare in primis in difesa, viste le 37 primavere di Francesco Acerbi e le 33 di Stefan de Vrij. Sono diversi i nomi che circolano intorno alla Beneamata: da Sam Beukema a Jhon Lucumì, passando per Mario Gila e Koni De Winter. Ma, secondo quanto appurato dalla redazione di Inter-News.it, un nome è sicuramente da togliere dalla lista: ossia quello di Jaka Bijol.

Bijol non sarà un giocatore dell’Inter! Le ultime sul difensore sloveno

OPZIONE DA SCARTARE – Bijol, nei mesi scorsi accostato tanto alla società interista, lascerà l’Udinese, come dichiarato dallo stesso difensore sloveno ad una tv locale friulana. Ma Inter-News.it può confermare che Bijol non è un’opzione per l’Inter. Si tratta di un profilo da scartare. Il ragazzo, classe 1999, piace all’estero anche se al momento non si è mossa concretamente nessuna squadra.