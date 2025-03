Bijol lusingato: «A chi non piacerebbe giocare all’Inter?!» Poi sfida

Bijol nel mirino dell’Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. Qui il breve estratto ripreso dall’intervista a Repubblica, concessa al collega Franco Vanni.

LA SFIDA – Manca poco a Inter-Udinese, partita valevole per la trentesima giornata di Serie A. Ricomincia, dunque, il campionato dopo la sosta dovuta alla pausa per le nazionali. Per la Beneamata comincia un grandissimo tour de force che la vedrà impegnata praticamente ogni tre giorni e in tutte le competizioni: campionato, Coppa Italia e anche Champions League. Il primo avversario dei nerazzurri sarà appunto l’Udinese di Kosta Runjaic. Quella tra Inter e Udinese sarà la terza sfida stagionale, dopo l’andata in campionato finita 3-2 a favore dei nerazzurri al Bluenergy Stadium e l’ottavo di finale di Coppa Italia con successo interista per 2-0 a dicembre. Adesso il terzo e ultimo atto nuovamente a San Siro. Non è un mistero, che la dirigenza di Viale della Liberazione abbia messo nel proprio mirino Jaka Bijol. Il difensore sloveno, insieme a Lorenzo Lucca, fa parte della lista di Piero Ausilio e Beppe Marotta per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Bijol e l’interesse dell’Inter: domani di scena a San Siro

LUSINGATO – A proposito di Bijol, il difensore ha parlato in esclusiva a Repubblica. Questo il breve estratto dove si parla dell’interesse dell’Inter. Questa la risposta del difensore alla domanda posta dal collega Franco Vanni, autore dell’esclusiva per il quotidiano. Così Bijol: «Giocherebbe nell’Inter? A chi non piacerebbe? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non vorrebbero essere all’Inter. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica, poi si vedrà in estate».