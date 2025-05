Biglietti PSG-Inter, inizia la protesta della Curva Nord: le motivazioni

PSG-Inter si giocherà sabato 31 maggio alle ore 21: per il match, non ci sarà la Curva Nord dell’Inter, la quale ha inscenato una protesta contro la dirigenza per alcune scelte ritenute inappropriate.

IL CASO – PSG-Inter non vedrà la presenza sugli spalti degli esponenti della Curva Nord. A confermarlo, negli scorsi giorni, è stato proprio il tifo organizzato nerazzurro, che ha fatto riferimento a delle decisioni in materia di vendita dei biglietti inappropriate. La Curva ha rincarato la dose, oggi 26 maggio, dando vita a una protesta nei pressi della sede dell’Inter al fine di far valere le proprie ragioni direttamente nei confronti della dirigenza nerazzurra. Il messaggio è stato consegnato nella forma di uno striscione avente il seguente contenuto: «Avete le mani legate? Però a sponsor, parenti e agenzie i ticket li riservate».

Curva Nord contro la dirigenza dell’Inter: il comunicato in vista del PSG

IL CONTENUTO – Di seguito una parte del comunicato con cui la Curva Nord aveva comunicato la propria assenza alla finale PSG-Inter: «Ci ritroviamo tutti esclusi, privati della possibilità di entrare allo stadio per sostenere la nostra Inter in una delle sfide più importanti della sua storia. La gestione del ticketing per la finale di Monaco è stata imbarazzante e ha lasciato fuori una marea di interisti che meritavano di esserci. Si è preferito distribuire i biglietti a sponsor, amici e agenzie viaggi, dimenticando chi ha seguito questa squadra ovunque, sempre e comunque».

IL MESSAGGIO – Il comunicato prosegue: «Se qualcuno, nei palazzi del potere, si è posto l’obiettivo di eliminare per sempre gli ultras dell’Inter per potersi appuntare una medaglia al petto, sappia che faremo di tutto per impedirglielo. Potranno reprimerci finché vorranno, ma non ci arrenderemo mai. Perché l’Inter è la nostra vita, e nessuno potrà mai fermare la nostra aggregazione».