Biasin: «Lookman, le cose cambiano! Su Thuram certo di una cosa»

Fabrizio Biasin ha parlato sul possibile futuro di Lookman: l’atalantino è ormai nel mirino dell’Inter, con il club pronto a sferrare l’attacco. Poi una battuta su Marcus Thuram.

MERCATO – Il giornalista Fabrizio Biasin si è pronunciato alle frequenze di Radio Sportiva e ha parlato anche della situazione legata a Lookman, da alcuni giorni finito nel mirino di Marotta e Ausilio. Queste le parole del noto tifoso: «Quanto può cambiare tutto in poco tempo. Solo lunedì mattina tra i tifosi circolava malcontento per un mercato giudicato poco convincente. Oggi, invece, l’opinione è completamente ribaltata e la dirigenza viene vista sotto una luce positiva. Il nome di Lookman è molto più di una semplice suggestione, anche se al momento una vera trattativa non è ancora partita. Quando ho letto l’indiscrezione, la mia prima reazione è stata: qualcuno dovrà partire».

Thuram, Biasin è certo! La situazione

THURAM – Biasin poi, parla anche di Thuram: «Dopo alcune verifiche telefoniche, però, la risposta su Thuram è stata chiara: “assolutamente incedibile”. La volontà della società è quella di costruire un reparto offensivo più completo, sia per tipologie di giocatori che per soluzioni tattiche. L’idea è quella di mettere Chivu nelle condizioni di variare modulo, passando dal classico 3-5-2 a un più offensivo 3-4-2-1».