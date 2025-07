Biasin: «L’Atalanta attende il rilancio Inter, che non sarà oggi!»

Biasin conferma che l’eventuale rilancio dell’Inter all’Atalanta per Lookman non sarà nella giornata di oggi. Ecco quanto raccontato dal collega. Il nigeriano aspetta i nerazzurri di Milano.

ATTESA DI UN RILANCIO – Ogni giorno può essere quello buono per una svolta sull’operazione Ademola Lookman, ma oggi non dovrebbe essere quello. Infatti, come riferisce Fabrizio Biasin, la Dea, che sta aspettando un rilancio dall’Inter, non riceverà nulla da Viale della Liberazione. Dunque, ci si trova ancora in una situazione di di stallo. Sul giocatore, comunque, c’è solo la Beneamata, visto che sia il Napoli che l’Atletico Madrid ad oggi ne sono esclusi. Ecco la situazione secondo il giornalista di Libero, molto vicino alle questioni legate all’Inter: «Fin qui il club nerazzurro non ha alzato la sua prima offerta da 40 milioni (esclusi rialzi anche oggi). L’Atalanta si aspetta un rilancio per avvicinare la cifra richiesta. Il giocatore si è promesso all’Inter, sua destinazione preferita». Dal canto suo, i nerazzurri di Milano aspettano anche aggiornamenti sul fronte Hakan Calhanoglu. Come confermato dalla nostra redazione, il regista turco si trova ad Istanbul e le negoziazioni tra le due parte sono pronte ad iniziare. Previsto un summit a distanza tra l’Inter e il presidente del Fenerbahce Ali Koc (vedi esclusiva).