Beukema il preferito dell’Inter: vince su altri 3! E Acerbi lavora – TS

L’Inter ha scelto l’erede di Francesco Acerbi, che sta recuperando dall’infortunio rimediato due mesi fa a Verona. Si tratta di Sam Beukema del Bologna.

IL PREFERITO – Tutte le strade portano o comunque dovrebbero portare a Beukema. L’Inter ha fatto le sue valutazioni e Inzaghi ha votato per l’olandese del Bologna come erede di Francesco Acerbi. Il 26enne non ha nascosto infatti di voler intraprendere una nuova esperienza e in un club ancora più grande del Bologna: ecco che l’Inter è pronta a fare questo regalo. Inzaghi lo preferisce allo stesso compagno Jhon Lucumì perché più regista e anche perché, in caso di convocazione in nazionale, non dovrà fare traversate intercontinentali (Colombia). Come riferisce Tuttosport, Beukema è preferito ed è in vantaggio anche su Mario Gila della Lazio, che ieri sera ha peraltro segnato in Europa League, e Hien dell’Atalanta, per cui l’Atalanta fa valutazioni da Premier League.

Beukema l’erede di Acerbi, su cui l’Inter procede a vista

FIDUCIA – Simone Inzaghi nutre parecchia fiducia su Acerbi. Il difensore, out da due mesi, sta recuperando. Ma la sensazione è che il suo rientro è più una questione psicologica (evitare altre ricadute) che fisica, visto che fa personalizzato e lavoro di gruppo da almeno due settimane. Ieri, ad esempio, ha lavorato bene con la squadra e non va escluso che venga convocato contro il Lecce. Inzaghi si fida di lui ed è consapevole che potrebbe diventare un nuovo acquisto di gennaio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino