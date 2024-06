Betsson Sport, a breve l’ufficialità con l’Inter: una cifra già versata!

L’Inter si prepara ad accogliere un nuovo sponsor sulla maglia. Gli indizi che portano a Betsson Sport sono sempre più concreti: a breve l’ufficialità della nuova collaborazione.

NUOVO SPONSOR – La collaborazione fra l’Inter e lo sponsor di maglia Paramount+ è destinata a concludersi. Ma il club nerazzurro ha già un nuovo brand pronto a subentrare per la stagione 2024/2025. Si tratta di Betsson Sport, sul qualche da tempo si chiacchiera già in ottica Inter. Effettivamente l’accordo fra lo sponsor e la società nerazzurra sembra praticamente già fatto, tanto che una parte dei ricavi previsti è già stata incassata dall’Inter. Analizzando, infatti, l’ultimo trimestrale reso noto da Inter Media and Communication (società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e diritti televisivi del club), è possibile notare ciò attraverso una nota.

Betsson Sport-Inter, le cifre in ballo e le tempistiche per l’ufficialità

CIFRE – Sul comunicato dei ricavi da sponsor dell’Inter, infatti, si legge: «Depositi per 14,0 milioni di euro ricevuti nel Q3 23/24 relativi a un nuovo accordo di sponsorizzazione, efficace a partire dalla prossima stagione sportiva 24/25». Una cifra che, stando a quanto verificato dai colleghi di Calcio e Finanza, proviene proprio dall’accordo con Betsson Sport. Accordo, di circa 30 milioni di euro anni, che sarà annunciato dall’Inter a breve: probabilmente nelle prossime settimane in corrispondenza del lancio della nuova maglia nerazzurra per la stagione 2024/2025.

