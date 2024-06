Betsson paga l’Inter tre volte più di Paramount! Addio altro sponsor – CdS

Betsson sarà il nuovo main sponsor dell’Inter, avendo già versato una somma importante di denaro per il nuovo accordo di sponsorizzazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’azienda di scommesse svedese pagherà tre volte più rispetto Paramount+, sponsor della passata stagione.

NUOVO SPONSOR – Betsson, il noto operatore di gioco d’azzardo online, presto sarà confermato nuovo sponsor dell’Inter per la stagione 2024-25. Insomma, il club nerazzurro ha già il suo main sponsor, quello che comparirà sul davanti della nuova maglia. Non è una novità, perché era già emerso l’accordo con Betsson, gruppo svedese, leader nelle scommesse sportive e non solo. Insomma, quel dettaglio nel report al 31 marzo è una conferma in più.

Dopo Paramount+ l’Inter saluta anche Leo Vegas

LE CIFRE – E, forse, proprio quell’intesa già raggiunta fa parte dei 78 milioni di euro già garantiti, attraverso le varie partnership, per la nuova stagione. Sulle maglie nerazzurre, con ogni probabilità, comparirà il marchio Betsson.sport, mentre l’incasso complessivo per le casse interiste dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni. Un netto passo avanti rispetto a Paramount che, per l’annata in chiusura, ha messo a disposizione 11 milioni più bonus. L’accordo con Betsson rappresenta per l’Inter una nuova era di sponsorizzazioni, dopo aver salutato Paramount+ e Leo Vegas. La piattaforma di streaming Paramount+ aveva occupato la posizione di sponsor principale nelle ultime due stagioni, mentre Leo Vegas, un altro colosso del gioco d’azzardo, per un anno e mezzo è stato il marchio sul kit di allenamento.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno