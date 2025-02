Bestemmia Lautaro Martinez, oggi il verdetto: i precedenti (pure ex Inter)

Oggi si saprà se Lautaro Martinez verrà squalificato per la bestemmia espressa al termine di Juventus-Inter. Ci sono in realtà alcuni precedenti.

IL CASO – Al termine di Juventus-Inter, Lautaro Martinez ha proferito delle espressioni blasfeme dovute all’adrenalina e alla rabbia per la sconfitta dei nerazzurri a Torino nel derby d’Italia. La bestemmia del capitano dell’Inter è avvenuta appunto a fine partita ed è stata ripresa dalle telecamere. Se dovesse esserci anche la riprova dell’audio, potrebbe scattare anche la squalifica. Si tratta di un caso molto particolare e su cui lo stesso Codice di Giustizia sportiva ne rimarca la questione attraverso l’articolo numero 37. Questo recita: “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”. Ma affinché la bestemmia diventi inequivocabile è necessario il supporto dell’audio alle immagini. Insomma, oggi si capirà. Nelle prossime ore infatti è atteso il bollettino del Giudice Sportivo.

Bestemmia Lautaro Martinez, gli ultimi precedenti

PRECEDENTI – Ci sono alcuni precedenti che possono essere legati a quanto successo con Lautaro Martinez. Gli ultimi, in ordine cronologico, sono quelli di Bryan Cristante e Davide Frattesi, rispettivamente in Roma-Juventus e Milan-Sassuolo. Nel primo caso, proprio, la mancanza dell’audio impedì la squalifica del centrocampista giallorosso, mentre nel secondo, l’attuale mezzala nerazzurra venne scagionata perché aveva dimostrato di non aver proferito un’espressione blasfema, ma era avvenuta una sbagliata interpretazione labiale. Nella stagione 2020-21, toccò a Manuel Lazzari in un Inter-Lazio (squalificato una giornata). Mentre in quella precedente, ci fu il caso di Milan Skriniar. L’ex difensore dell’Inter venne squalificato tre giornate. Fu durante un Inter-Sassuolo e in quel caso, il difensore slovacco pronunciò anche un insulto al direttore di gara Massa. Nella scorsa stagione, invece, il portiere Turati venne squalificato dopo la prima giornata per una bestemmia. La prova tv non perdonò il portiere allora del Frosinone.