Chi è Bertola, il nuovo giovane seguito dall’Inter per la difesa!

Bertola è finito nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro, alla ricerca di nuove leve per rinfrescare la propria retroguardia, stasera sarà a Trieste per vederlo dal vivo. Ecco chi è il giovane accostato ai nerazzurri.

PROFILO INTERESSANTE – Stamani è emerso un nome nuovo per la difesa dell’Inter: il giovane Nicolò Bertola. Il club nerazzurro, soprattutto nell’ultimo anno, ha deciso di intraprendere una nuova politica sul mercato: ossia quella relativa ai giovani in rampa di lancio. Da qui gli arrivi in sequenza di Yann Aurel Bisseck durante la campagna estiva del 2023 e quello di Tomas Palacios quest’estate. In mezzo anche il forte interesse per Giovanni Leoni, ragazzo del 2006, poi acquistato dal Parma. Ora il forte interesse per Bertola. Il giocatore dello Spezia, anno di nascita 2003, milita anche nella formazione Under 21 dell’Italia di Carmine Nunziata. E stasera, emissari nerazzurri saranno a Trieste per visionarlo nella partita contro l’Irlanda.

Chi è Bertola, il giovane difensore finito nel mirino dell’Inter

OBIETTIVO – Bertola è un ragazzo classe 2003 nato a Massa Carrara il 23 marzo. Nato e cresciuto nelle giovanili dello Spezia, fa l’esordio ufficiale in Prima Squadra nella stagione 2021/22, ovvero nel match casalingo giocato dall’allora squadra allenata da Thiago Motta contro il Lecce in Coppa Italia il 16 dicembre 2021. Mentre in Serie A ha giocato contro l’Udinese in trasferta, nella partita del 14 maggio, peraltro, che valse la matematica salvezza in Serie A per la compagine ligure. Successivamente, lo Spezia lo ha ceduto in prestito al Montevarchi durante l’annata 2022-23 in Serie C, contraddistinta da un gol in 22 presenze. Lo scorso anno, il rientro alla base. Bertola, dopo le 16 presenze nella Serie B 2023-24, quest’anno è diventato un pilastro della formazione di Luca D’Angelo. Al momento, ha giocato nove volte tra Serie B e Coppa Italia, mettendo a referto già due reti, tutte in campionato. Tra i migliori prospetti dello scorso campionato cadetto, Bertola in carriera conta anche l’esordio nella selezione azzurra Under 19, ma soprattutto quello con l’Under 21, con la quale vanta già tre apparizioni nel torneo Maurice Revello.

CARATTERISTICHE E COSTO – Bertola è attento e potente, alto 1.92, di piede destro. Il suo ruolo è principalmente quello di centrale e può giocare sia come centro-destra che come centro-sinistra. È anche un difensore piuttosto aggressivo, tant’è che in questo inizio di campionato ha già beccato tre ammonizioni. Dal punto di vista economico, Bertola va in scadenza il 30 giugno 2025 e se non dovesse trovare un accordo sul rinnovo potrebbe anche lasciare a zero lo Spezia. Inoltre, il suo rappresentante è Tullio Tinti, già procuratore degli interisti Simone Inzaghi, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni.