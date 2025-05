Berenbruch o Zalewski in Torino-Inter? Che novità sia!

Thomas Berenbruch farà sicuramente parte del gruppo nerazzurro che arriverà a Torino per la sfida che vedrà l’Inter impegnata contro i granata domani 11 maggio alle ore 18. La sua titolarità non è da escludere.

LA CERTEZZA – Che Thomas Berenbruch partirà con la squadra in vista della trasferta di Torino è una realtà assodata, ma ciò potrebbe essere un racconto solo parziale della storia. L’italiano, infatti, sogna e, in cuor suo, crede anche se in parte limitata, di recitare un ruolo dal primo minuto nel match tra i piemontesi e i nerazzurri. La gara, lungi dall’essere un mero allenamento, può costituire un crocevia decisivo nella corsa scudetto. L’Inter, a 3 punti dal Napoli capolista, non può far altro che ambire ai tre punti per continuare ad alimentare il suo sogno stagionale. Ecco perché la presenza di Berenbruch dal primo minuto non sarebbe altro che il segno di una tangibile fiducia di Simone Inzaghi nei suoi riguardi.

Berenbruch e l’obiettivo di domani: Torino-Inter nel mirino, ma c’è un’alternativa

SECONDA OPZIONE – Oltre a Berenbruch, Inzaghi sta pensando anche all’impiego di Nicola Zalewski nell’insolita posizione di mezzala sinistra. L’esigenza di far riposare Nicolò Barella, cui si unisce l’assenza di Davide Frattesi per infortunio, obbligano il piacentino a individuare una soluzione alternativa. Oltre a quella relativa a Berenbruch, quindi, vi è anche l’opzione innovativa che vedrebbe il polacco al centro del campo. Un’ipotesi che avrebbe anche un valore in vista del futuro, fornendo a Inzaghi dei riscontri in merito all’utilità di un impiego del classe 2002 a centrocampo.