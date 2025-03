Berenbruch: «Imparo da due titolari dell’Inter! Fortunato a lavorare con loro»

Berenbruch, giovane talento della Primavera dell’Inter, ieri ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra e in UEFA Champions League, giocando dieci minuti contro il Feyenoord. Il ragazzo dopo la partita ha parlato in mixed zone esprimendo tutta la sua gioia.

BOOM DI EMOZIONI – Thomas Berenbruch anche in mixed zone racconta tutta la sua emozione di aver fatto l’esordio in Champions League con l’Inter, ricordando le esperienze da piccolo tifoso a San Siro: «È un’emozione indescrivibile, sono veramente contento e soddisfatto. Forse però me ne renderò conto solo nei prossimi giorni. Io tra i migliori in Primavera? Dimostrare il mio valore in prima squadra, 10 minuti sono pochi, però lasceremo parlare il futuro (ride, ndr). Oggi non me lo aspettavo, poi però appena il mister ha fatto sedere Lautaro Martinez e Barella ho iniziato a crederci. Quando il mister mi ha chiamato ho avuto un boom di emozioni».

Lavoro e allenamenti con i top! Berenbruch impara dai migliori

A LAVORO – Il giovane Berenbruch poi dice di imparare da due pilastri dell’attuale centrocampo titolare dell’Inter: «Tra tutti non saprei proprio chi prendere, è difficile. Per interpretazione del ruolo direi Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Ho la fortuna di lavorare con loro, ho sempre qualcosa da apprendere. Ma non so se dormirò stanotte (ride, ndr). Prossimo passo futuro in Serie A? Speriamo!».