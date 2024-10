Berenbruch convocato in Roma-Inter? L’indizio arriva dalla Primavera!

Le difficoltà a centrocampo per Simone Inzaghi portano a pensare alla possibile convocazione di Thomas Berenbruch in Roma-Inter. Dalla sua Primavera arriva un indizio che aiuta a capire meglio la situazione.

COPERTA CORTA – Domani sera la squadra di Simone Inzaghi verrà accolta da quella di Ivan Juric all’Olimpico. Al rientro dalla sosta, infatti, le due iniziano subito col botto e anche con qualche assenza di troppo. Mentre l’allenatore croato negli ultimi giorni ha recuperato qualche importante pedina, il mister piacentino l’ha persa. Inzaghi è costretto quasi a fare la conta a centrocampo, tra l’infortunio muscolare di Piotr Zielinski e la botta alla caviglia accusata ieri da Kristjan Asllani. Non vi sono ancora notizie ufficiali su quest’ultimo ma tutto porta a pensare che al suo posto, in occasione di Roma-Inter, Inzaghi sceglierà di portare Thomas Berenbruch.

Inzaghi chiama Berenbruch per Roma-Inter? Ecco come stanno le cose

L’INDIZIO – Berenbruch è uno degli uomini più fidati di Andrea Zanchetta. L’allenatore dell’Inter Primavera, infatti, raramente fa a meno del centrocampista nel suo undici ideale. Quest’oggi, in occasione della trasferta a Lecce dei giovani nerazzurri, il nome classe 2005 non compariva nella formazione ufficiale e, addirittura, neanche nei disponibili in panchina. L’assenza di Berenbruch per Lecce-Inter Primavera non passa inosservata e conferma la teoria secondo cui Inzaghi chiamerà lui al posto di Asllani in Roma-Inter. A centrocampo la coperta è molto corta e se l’albanese non recupera in tempo non c’è altra soluzione che ricorrere al settore giovanile e ai suoi promettenti ragazzi. Per Berenbruch, dunque, domani dovrebbe arrivare la prima convocazione ufficiale tra i professionisti, con i quali ha svolto nel corso dell’estate tutto il ritiro.