Benzema, out contro l’Inter? Zidane pensa a un giovane

Mercoledì alle 21 si giocherà Inter-Real Madrid. I blancos guidati da Zinedine Zidane rischiano di dover fare a meno non solo di Sergio Ramos, ma anche di Karim Benzema (QUI le ultime).

EMERGENZA ATTACCO – Il Real Madrid di Zinedine Zidane è in emergenza. Oggi Karim Benzema non si è allenato con il gruppo e la sfida contro l’Inter si allontana. Con Luka Jovic out causa positività al Covid-19. Il tecnico dei blancos pesca sembra quindi costretto a pescare dalla Castilla e su un vecchio avversario dell’Inter.

POSSIBILE SOSTITUTO – Si tratta di Hugo Duro, attaccante che lo scorso anno ha vestito la maglia del Getafe. Il classe 1999 ha giocato anche 1′ nel match di Europa League contro l’Inter di agosto. Quest’anno ha però preferito trasferirsi al Real Madrid B con l’obiettivo di giocare in prima squadra. Oggi, dopo 3 gol in 4 presenze, si è allenato sotto gli ordini di Zidane e potrebbe essere convocato per la sfida contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte.