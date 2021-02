Bennacer, tegola Milan verso l’Inter? Fuori per infortunio...

Bennacer, tegola Milan verso l’Inter? Fuori per infortunio in Europa League

Bennacer

Brutte notizie per il Milan. Ismael Bennacer si è infatti infortunato nel match di Europa League tra la Stella Rossa di Dejan Stankovic e i rossoneri guidati da Stefano Pioli. Ecco le ultime.

INFORTUNIO – Tegola per il Milan in vista del derby di domenica pomeriggio contro l’Inter. Ismael Bennacer è infatti uscito al 39esimo minuto di Stella Rossa-Milan a causa di un problema alla coscia destra. Vedremo se recupererà per la straciddadina.