Benfica-Inter, le pagelle: Barella e Bastoni da urlo. Due flop − CdS

Serata magica per l’Inter, che ieri sera ha sbancato il da Luz di Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Champions League per 0-2. Barella e Bastoni protagonisti, male in due. Le pagelle

PAGELLE − L’Inter si ritrova nella serata più importante. Fantastico 0-2 al Benfica per ipotecare il passaggio alle semifinali di Champions League. La premiata coppia Nicolò Barella-Alessandro Bastoni è una delizia per gli occhi. In pagella il voto è 7.5 per entrambi. Il primo lotta, corre, gioca e praticamente dovunque. Anche in area dove trova il settimo sigillo della propria stagione, il primo di testa in assoluto con l’Inter. Il secondo ha un piede meraviglioso e dal suo mancino parte l’assist per il vantaggio del sardo e poi il cross che porterà al calcio di rigore. Fioccano i 7 per Onana, Darmian, Dumfries e Mkhitaryan. Mezzo punto in meno invece per Acerbi, Brozovic, Dimarco e Lukaku. Solo due sotto la sufficienza: ovvero i due attaccanti partiti dall’inizio. Dzeko è quasi un’ombra, Lautaro Martinez sbaglia tanto tecnicamente. Merita, infine, una nota di merito Simone Inzaghi: 8. Incarta Schmidt dandogli una lezione di calcio.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi