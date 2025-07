Benatia: «Luis Henrique, bella storia! Agli agenti dissi questo»

Benatia ha raccontato anche di Luis Henrique nel documentario sul Marsiglia. Il DS è intervenuto in questo modo sull’attuale esterno dell’Inter.

LA STORIA DI LUIS HENRIQUE – Durante il documentario Sans jamais rien lâcher, dove si racconta la scorsa stagione del Marsiglia, il DS Mehdi Benatia ha parlato così pure del brasiliano oggi all’Inter: «Luis ha una bella storia. Un giocatore su cui Pablo Longoria ha sempre creduto. Quando io arrivai a novembre, lui tornava dal Botafogo e ho chiesto a Pablo cosa avremmo fatto con lui. Mi ha risposto che gli era sempre piaciuto, gli ho chiesto com’era per mentalità e mi ha detto che era un bravo ragazzo. Allora ho fatto venire i suoi agenti in ufficio con lui e gli ho detto: “Volevo vederti per capire cosa puoi darmi”. Mi ha risposto: “Ok, nessun problema. Sono a disposizione, anche se devo giocare 15 o 20′ va bene”. Poi ha giocato in casa contro il Monaco e ha fatto una partita d’antologia. Ho guardato Pablo e ho detto: “Non possiamo farlo partire”. Abbiamo prolungato il contratto e ho detto ai suoi agenti che avremmo lavorato, io qui e loro dietro le quinte. Se il giocatore è serio può arrivare in un top club, per come lo vedo io».