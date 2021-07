Bellerin, mossa estrema Arsenal prima dell’Inter? Offerto rinnovo

Hector Bellerin è da tempo nel mirino dell’Inter (vedi articolo) per la prossima stagione per rimpiazzare l’addio di Achraf Hakimi. L’Arsenal ha ricevuto l’offerta dei nerazzurri ma non vorrebbe liberarsi del giocatore ed è pronto con l’ultima mossa disperata: il rinnovo del contratto.

MOSSA ARSENAL – I Gunners al momento sono molto vicini a perdere due pedine fondamentali, Bellerin, come detto e anche Granit Xhaka con la Roma di Jose Mourinho che lo vorrebbe per la prossima stagione. La squadra londinese però non vuole perdere entrambi in questa sessione di mercato. Come riportato dal ‘Guardian’ è pronto a offrire ad entrambi il rinnovo del contratto. Per Bellerin gli agenti del giocatore sono già stati avvisati con il direttore sportivo Edu che ha comunicato come la volontà del club sia quella di prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Un’ultima mossa disperata per mettere fretta all’Inter?