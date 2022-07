Bellanova: «Tifoso dell’Inter sin da bambino! Zanetti e Maicon i miei idoli»

Raoul Bellanova dopo il suo arrivo all’Inter a DAZN ha parlato delle sue prime impressioni da giocatore nerazzurro considerando il suo passato al Milan, che però ringrazia.

GRANDE EMOZIONE – Raoul Bellanova si presenta all’Inter e descrive le prime impressioni da giocatore nerazzurro: «Per me è una grande emozione stare a contatto con questi giocatori che prima vedevi in televisioni. Spero di ripagare questa fiducia che mi è stata data. Primo discorso nello spogliatoio? D’Ambrosio mi è stato vicino, un professionista, oltre che una grande persona. Anche Darmian, che è un mio vicino di casa, ho legato più con loro perché prima i nazionali non c’erano. Non ho ancora metabolizzato. Mia presentazione? Parlo della mia velocità e dell’esplosività, io il più veloce all’Inter? Non lo so, vedremo. Sarò soddisfatto a fine stagione se quando mi chiameranno in causa mi farò trovare pronto».

TIFOSO – Raoul Bellanova non ha mai nascosto il suo tifo per l’Inter sin da bambino: «Il ricordo più bello per me è il Triplete, è stato incredibile. Sono interista da quando ero piccolo. Ero a casa quando ho visto la partita. I miei idoli sono Maicon e Zanetti. Ringrazio il Milan perché se sono qua è grazie a loro che hanno creduto in me, ma al cuore non si comanda. Dalla Serie B quasi Serie C ad essere qui con ambizioni grandissime è un salto enorme. Ringrazio il Cagliari perché mi ha aiutato tanto».