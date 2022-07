Bellanova: «Voglio farmi trovare pronto. Idoli? Ecco a chi mi ispiro»

Raoul Bellanova è stato protagonista di una serie di domande sul profilo TikTok ufficiale di DNA da Bomber, dove ha fatto il punto sui giocatori a cui si ispira e ai suoi primi giorni da calciatore dell’Inter.

GIORNI NERAZZURRI – Raoul Bellanova ha parlato così del suo inizio all’Inter: «Voglio dimostrare già a partire dagli allenamenti, che sono la base, e farmi trovare pronto in caso il mister mi chiami in causa. Dal primo giorno ho legato molto con Salcedo e Pinamonti, con loro c’è già un bellissimo rapporto dopo gli anni in nazionale. Ho stretto molto anche con D’Ambrosio e Darmian che sono bellissime persone, oltre che grandissimi giocatori».

ISPIRAZIONI – Bellanova ha poi parlato dei giocatori a cui si ispira e ha rivelato i momenti più belli della sua ancor giovane carriera: «Il mio terzino preferito è Joao Cancelo, ma quello in cui mi vedo di più è Kyle Walker. Ho due momenti preferiti fin qui nella mia carriera. Il primo è la partita contro la Roma che mi ha cambiato la stagione, era la mia prima da titolare. Poi ovviamente il primo gol in Serie A che non mi scorderò mai».

Fonte – TikTok, profilo DNA da Bomber