Bellanova, operazione scandita: presente e futuro. Il piano dell’Inter − Sky

Per Bellanova-Inter manca poco. Oggi in programma il summit tra club nerazzurro e Cagliari per la chiusura definitiva. Di seguito, il piano della Beneamata per l’acquisto del laterale

CHIUSURA IMMINENTE? − Giornata importante relativa al passaggio in nerazzurro di Bellanova. Luca Cilli, su Sky Sport 24, dà nuovi aggiornamenti: «Bellanova? Operazione scandita. L’Inter lo ha seguito nell’ultima annata. Curiosità: retrocesso due anni consecutivi prima col Pescara poi col Cagliari. Ha grandi qualità, può giocare in un grande club. Investimento per presente e futuro. Chiacchierata col Cagliari. Trattativa impostata da chiudere definitivamente. Per abbassare il costo del trasferimento, possono essere inseriti anche alcuni ragazzi che piacciono».