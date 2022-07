Bellanova: «Inzaghi ha valorizzato tanti esterni. Inter per me un onore!»

Raoul Bellanova nel corso di un’intervista su DAZN dopo il suo arrivo all’Inter (vedi QUI la prima parte), ha parlato delle sue prime impressioni da giocatore nerazzurro.

TANTI CAMPIONI – Raoul Bellanova nel corso dell’intervista esprime la sua opinione anche riguardo il suo nuovo allenatore: «Inzaghi punta molto sui giovani, conosce questo modulo con gli esterni e ha valorizzato diversi giocatori come Manuel Lazzari, Ivan Perisic, Denzel Dumfries e Matteo Darmian, tutti giocatori che danno sempre il loro contributo. Una qualità che ruberei a Dumfries? Sicuramente il tempismo nei colpi di testa. Devo rubare tanto dai campioni che hanno più esperienza di me, ma sono già onorato di essere qui».

IN FRANCIA – Bellanova parla in breve anche del suo addio al Milan: «Esperienza al Bordeaux? Al Milan nona vevo molto spazio e quindi a zero ho deciso di fare esperienza in Francia dove però purtroppo le cose non sono andate come speravo però mi ha fatto crescere».