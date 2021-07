Belgio-Italia, Mancini punta su Chiellini come anti Lukaku: le formazioni

Belgio-Italia si giocherà questa sera alle 21 a Monaco di Baviera. La sfida è valida per i quarti di finale di Euro 2020. Romelu Lukaku e Nicolò Barella saranno quindi avversari per una notte. Partirà in panchina invece Alessandro Bastoni. Ecco le scelte dei due Commissari Tecnici

ITALIA – Roberto Mancini conferma il suo 4-3-3 e punta sul rientro di Giorgio Chiellini per fermare la forza di Romelu Lukaku. In attacco spazio a Federico Chiesa al posto di Domenico Berardi. Confermato invece Nicolò Barella a centrocampo con Marco Verratti e Jorginho. Questo l’undici degli azzurri: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BELGIO – Kevin de Bruyne recupera e gioca dal primo minuto. Tribuna invece per Eden Hazard con Jeremy Doku, attaccante classe 2002 del Rennes, a sostituirlo. Queste le scelte di Roberto Martinez:Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku.