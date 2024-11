Belahyane osservato speciale, piano Inter! Mosso Marotta – CdS

Fari puntati su Reda Belahyane del Verona. Domani l’Inter lo vedrà da vicino, con Beppe Marotta che già si è messo sul franco-marocchino.

FARI PUNTATI – L’Inter domani alle 15 sarà impegnata sul campo del Verona, allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Beppe Marotta e Piero Ausilio, in tribuna tiferanno la Beneamata, ma allo stesso tempo guarderanno con estremo interesse la partita di un giovane mediano scaligero, di nazionalità marocchina e con cittadinanza francese: ossia Reda Belahyane. Il giovane centrocampista classe 2004, arrivato lo scorso gennaio a Verona, si sta ritagliando uno spazio più che interessante in questa prima parte di stagione, tanto da accendere i riflettori dell’Inter. Marotta e Ausilio, racconta il Corriere dello Sport, lo stanno monitorando e ne seguono l’evoluzione in ottica estiva.

Belahyane nel mirino dell’Inter: Asllani avvisato

NUMERI – Se lo scorso anno riuscì a mettere a referto complessivamente 90′ tra Juventus e Inter, quest’anno Belahyane è un titolare inamovibile nel centrocampo di Zanetti. Il suo bilancio è di 11 partite su 12 da titolare, con due assist all’attivo e tutta una serie di giocate a centrocampo da far brillare gli occhi. Sul franco-marocchino non c’è solo l’Inter, ma anche l’interesse di altre big italiane. In ottica nerazzurra, sarebbe il vice Hakan Calhanoglu, qualora Krjstian Asllani, durante questi mesi, non dovesse riuscire a fare il salto di qualità.

