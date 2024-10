Belahyane e l’interesse dell’Inter: chi è il giovane centrocampista!

Belahyane è finito nel mirino dell’Inter. Il centrocampista, classe 2004, sta facendo vedere buonissime cose in questo primo scorcio di stagione in Serie A.

SEGUITO – Negli ultimi giorni, così come stamattina, circola il nome di Reda Belahyane intorno all’Inter. Il club nerazzurro continua la sua ricerca per acquisire giovani talenti. Infatti, oltre al giovane marocchino, sempre nelle ultime ore, Piero Ausilio e dirigenza hanno messo gli occhi sul promettente difensore italiano Nicolò Bertola, tanto da vederlo ieri dal vivo a Trieste durante Italia-Irlanda U21. Belahyane gioca attualmente in Serie A tra le fila del Verona di Paolo Zanetti. E in questo primo scorcio di campionato ha già fatto vedere ottime cose, nonostante la giovanissima età. L’Inter lo tiene d’occhio in vista della prossima stagione.

Chi è Belahyane, il giovane regista finito nel mirino dell’Inter

INTERESSANTE – Belahyane è un ragazzo appunto del 2004 di nazionalità marocchina. Prima di approdare al Verona lo scorso gennaio, ha vestito la maglia del Nizza. Il ragazzo, infatti, è nato e cresciuto nelle giovanili del club rossonero facendo tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra il 3 marzo 2023, in un incontro di Ligue 1 tra il Nizza, allora allenato dall’italiano Luca Farioli (oggi all’Ajax) e l’Auxerre, finito in parità (1-1). Il suo arrivo in Italia al Verona è in data 25 gennaio, dunque a ridosso della fine del mercato invernale. Belahyane arriva a titolo definitivo e fa il suo esordio in Serie A il 17 febbraio seguente contro la Juventus al Bentegodi (match finito 2-2). Durante i suoi primi mesi di Verona, è stato allenato da Marco Baroni (ora tecnico della Lazio), mentre da questa stagione, il suo tecnico è Paolo Zanetti. Da comprimario, oggi Belahyane è assoluto pilastro del centrocampo scaligero. Per lui già sette presenze stagionali, tutte in campionato, e un assist messo a referto. Belhayane, dopo aver giocato per la Francia U18, ha deciso di rappresentare il Marocco, tanto da essere stato convocato proprio durante questi impegni di ottobre.

CARATTERISTICHE E COSTO – Belahyane è centrocampista centrale dotato di un’ottima tecnica di base. Baricentro basso e grandissima dinamicità. Inoltre, il giovane marocchino, alto 1.73, non solo è bravo in fase di costruzione e di geometria, ma sta migliorando tantissimo anche in fase di interdizione. Sfrontato e di grande personalità, Belahyane può sicuramente fare al caso dell’Inter. Quanto al prezzo di cartellino, si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro. Un prezzo sicuramente equo per un giocatore dalle grandissime potenzialità. L’Inter lo terrà sott’occhio durante questi mesi.