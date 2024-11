Belahyane, è derby Inter-Milan: c’è il prezzo! Due a rischio – TS

Reda Belahyane piace tanto a Inter e Milan, che già a gennaio potrebbero darsi battaglia per prelevarlo dal Verona. Il regista franco-marocchino ha una valutazione accessibile.

NEL MIRINO – Inter e Milan monitorano le prestazioni di Belahyane, talento classe 2004 del Verona. Il giocatore marocchino, ma di passaporto francese, oggi si trova in Nazionale ma in questa Serie A ha già incantato le dirigenze di Inter e Milan. Marotta e Ausilio potranno visionarlo da vicino sabato 23 alla ripresa del campionato, quando i nerazzurri saranno ospiti al Marcantonio Bentegodi, nel match della tredicesima giornata. Quanto al Milan, sia Furlani che Moncada, si sono già attivati avviando i primi contatti con il suo entourage. La valutazione che ne fa il Verona è di 10 milioni di euro.

Belahyane e l’interesse di Inter e Milan: ecco chi potrebbe sostituire

SOSTITUTO – Sia Inter che Milan seguono Belahyane per cambiare un po’ il proprio centrocampo. In casa nerazzurra, il franco-marocchino potrebbe sostituire Kristjan Asllani, che non sta convincendo al 100% e l’Inter potrebbe anche monetizzare in caso di offerta importante. Inoltre, Hakan Calhanoglu va verso i 31 anni e dal ritiro della nazionale turca si è espresso anche sul suo futuro in modo piuttosto enigmatico. Quanto al Milan, la vera incognita è Ismael Bennacer, alle prese con il secondo infortunio grave degli ultimi 18 mesi oltre al fatto che le sirene arabe potrebbero tornare a suonare per lui.