BC Partners: Â«Inter? Cerchiamo club che possa competere ad alti livelliÂ»

BC Partners: «Inter? Cerchiamo club che possa competere ad alti livelli»

Nikos Stathopoulos BC Partners

BC Partners è in trattative con Suning per rilevare l’Inter (vedi articolo). Il top manager del gruppo, Nikos Stathopoulos, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Bloomberg nella quale conferma l’interesse di investire nello sport. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Calcio e Finanza”

VALUTAZIONI – BC Partners è in trattative con Suning per rilevare l’Inter. Il numero uno del gruppo, Nikos Stathopoulos, ha fatto il punto della situazione: «Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nello sport, che sia lega o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli. Stiamo approcciando il mondo dello sport da un punto di vista dei contenuti. Lo sport è una grande fonte contenuti di alto valore: è in tempo reale, è unico e un contenuto del genere ha valore. Come musica e cinema, lo sport ha contenuti molto attraenti per il pubblico. Lo sport ha contenuti che possono essere monetizzati. È meno importante che sia una lega o un club, dipende ovviamente da cosa è disponibile sul mercato. Lo sport è un’industria a cui stiamo guardando sempre di più ed è un’industria in crescita».