Bayern Monaco, la probabile formazione anti-Inter: sciolti gli ultimi dubbi!

Manca sempre meno alla prima sfida dei quarti di finale di Champions League dell’Inter. L’allenatore Kompany risolve le ultime incertezze sulla probabile formazione del Bayern Monaco.

VERSO L’UNIDICI TITOLARE – Le lancette scorrono sempre più veloci verso una magica notte di Champions League. Alle ore 21.00 la sveglia suonerà in occasione del fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, valida per il quarto di finale d’andata della competizione europea. Simone Inzaghi prova a trovare le migliori soluzioni per l’undici da schierare titolare all’Allianz Arena, e lo stesso fa Vincent Kompany, privato di una serie di importanti giocatori. La sostituzione di uno di essi è proprio uno degli ultimi dubbi che riguarda la probabile formazione dei tedeschi.

Bayern Monaco-Inter, la probabile formazione di Kompany

LE SCELTE – Per la sfida casalinga contro l’Inter mister Kompany dovrà fare a meno di sette giocatori. Upamecano, Ito, Davies e Musiala sono fuori gioco per tutta la stagione, mentre Pavlovic, Neuer e Coman proveranno a recuperare per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League. Chi scenderà in campo per il Bayern Monaco, quindi? Un dubbio riguarda la difesa, col ballottaggio a sinistra tra Stanisic e Guerriero. Il primo, partito titolare nell’ultima gara di campionato, sembra nuovamente in vantaggio sul secondo. Kompany, poi, risolve anche l’incognita più grossa per la sfida all’Inter: a sostituire l’infortunato Musiala, alle spalle di Kane, sarà Muller. I riflettori saranno sicuramente puntati su quest’ultimo, su cui tanto si è parlato nell’ultima settimana in ottica futuro.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic/Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.