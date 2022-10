Bayern Monaco-Inter, si rivede Handanovic! Previsto turnover fasce − SM

In vista di Bayern Monaco-Inter, Inzaghi sta pensando ad un sostanzioso turnover. In porta potrebbe rivedersi capitan Samir Handanovic, mentre sulle fasce previsto un cambiamento

CAMBI − Sarà un’Inter serena e libera mentalmente quella che domani sera andrà ad affrontare il Bayern Monaco all’Allianz Arena. La qualificazione agli ottavi di Champions League è stata ottenuta con una giornata d’anticipo come l’anno scorso. Sia per i nerazzurri che per i bavaresi sarà un ottimo test per misurare il proprio livello di competitività. Simone Inzaghi farà un certo turnover anche in vista della Juventus. Per Bayern Monaco-Inter si dovrebbe rivedere Handanovic fra i pali. Dopo sette partite, Onana è pronto a risedersi in panchina. L’altra novità è sulle fasce. Si candidano ad una maglia dal 1′ Matteo Darmian e Robin Gosens rispettivamente al posto di Denzel Dumfries e Federico Dimarco.