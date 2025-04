Bayern Monaco-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Bayern Monaco-Inter, si gioca per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 21 all’Allianz Arena. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Bayern Monaco e Inter (ore 21): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Bayern Monaco-Inter

Allianz Rena, Monaco, martedì 8 aprile ore 21.

I precedenti di Bayern Monaco-Inter

Quella tra Bayern Monaco e Inter sarà la decima sfida in competizioni europee. Il bilancio recita cinque successi tedeschi, un pareggio e tre vittorie nerazzurre. L’ultimo doppio confronto risale alla fase a gironi della stagione 2022/23, quando il Bayern si impose con un doppio 2-0. L’Inter ha eliminato il Bayern Monaco nelle due occasioni in cui lo ha affrontato nella fase a eliminazione diretta della competizione: indimenticabile il 2-0 nella finale di Madrid del 2010 e lo spettacolare ottavo di finale del 2010/11, con qualificazione grazie alla regola dei gol in trasferta (3-3 il totale). Non solo: solo il Real Madrid (sette volte) ha eliminato più spesso il Bayern nei turni a eliminazione diretta. L’Inter fa parte di un ristretto gruppo di cinque squadre capaci di farlo più di una volta, insieme a Barcellona, Chelsea e Milan.

Come seguire Bayern Monaco-Inter IN DIRETTA

Dove vedere Bayern Monaco-Inter diretta TV

Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go e NOW TV attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Bayern Monaco-Inter su Sky: i telecronisti

La telecronaca di Sky sarà affidata alla coppia Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Gli indisponibili della partita

Bayern Monaco: Neuer, Musiala, Coman, Davies, Ito, Upamecano

Inter: Dumfries, Zielinski, Taremi (infortunati); Asllani (squalificato); Correa (non in lista).

L’arbitro della partita

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

Assistenti arbitrali: Stéphane De Almeida e Jonas Erni

Quarto ufficiale: Lukas Fahndrich

Arbitro VAR: Fedayi San

Assistente AVAR: Pol van Boekel

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Diffidati

Bayern Monaco: Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer, Sanè

Inter: Dumfries, Barella, Bastoni, Pavard, Inzaghi

Conferenze stampa della vigilia

Kompany: «Simo in Champions League e dobbiamo guardare avanti! I giocatori disponibili saranno all’altezza e sono sicuro che daranno il massimo. Possiamo parlare di tanti giocatori, ma servirà impegno perché il solo talento non basta. Finora abbiamo sempre parlato di singoli: Coman, Goretzka, ma non è questa la mia intenzione. Cambio modulo? Non voglio dare troppe informazioni, esatto. Abbiamo già giocato un paio di partite senza Musiala. Guardate indietro e vedere che soluzioni tattiche ho adottato». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Inzaghi: «I giocatori vanno tenuti sempre concentrati. L’Inter ha vinto sei delle ultime nove di campionato e dopo l’ultimo pareggio si è detto di tutto. Io avrei potuto dire a Farris di comunicare che quattro dei cinque cambi erano stati forzati, però non l’ho fatto perché volevo vedere cosa veniva scritto e puntualmente è successo. Quattro cambi di domenica sono stati dovuti agli infortuni, non scritti prima o inventati dall’allenatore. Però non ho voluto dire a Farris di spiegare perché volevo sentire cosa si sarebbe detto nei giorni seguenti e come sempre si è parlato troppo e tanto. Ma i ragazzi sono intelligenti e sanno cosa ascoltare». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Bayern Monaco-Inter, le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbing; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.

In panchina: Peretz, Ulreich; Boey, Guerreiro, Gnabry, Palhinha, Karl, Pavlovic, Kusi-Arare, Vidovic.

Allenatore: Vincent Kompany

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Bisseck, de Vrij, Re Cecconi, Zalewski, Dimarco, Frattesi, Zanchetta, Berenbruch, De Pieri, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi