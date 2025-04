Bayern Monaco-Inter, l’MVP scelto dai tifosi non lascia dubbi: unico!

Scelto l’MVP di Bayern Monaco-Inter per QatarAirway. Impossibile non assegnare il riconoscimento a un protagonista come lui.

LA SCELTA – La serata in Baviera ha regalato grandissime soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Bayern Monaco-Inter, sfida dal grande valore che ha generato un alto grado di apprensione, è terminata nel migliore dei modi per la squadra di Simone Inzaghi. La vittoria, per 2-1 all’Allianz Stadium, non è l’unica nota stra-positiva del primo quarto di finale di Champions League. La prestazione corale, ricca di attenzione da parte di tutti i nerazzurri, e quella di una serie di singoli, non può che inorgoglire mister e tifosi. Proprio guardando alle individualità, una spicca su tutte e il fatto non stupisce assolutamente. Si tratta di Lautaro Martinez, che viene scelto come MVP di Bayern Monaco-Inter.

Per i tifosi nerazzurri è Lautaro Martinez l’MVP di Bayern Monaco-Inter!

LA PRESTAZIONE – Subito dopo la fine della gara, la UEFA ha premiato come ‘Most Valuable Player’ di Bayern Monaco-Inter il difensore Alessandro Bastoni, un altro assoluto protagonista della serata di Champions League. A quasi ventiquattr’ore dalla sfida, però, arriva anche il riconoscimento di QatarAirway, che decreta il capitano nerazzurro come MOTM. «Ha aperto la strada, ha lasciato il segno, ci ha fatto sognare», scrive il club nerazzurro sui social a proposito dell’argentino. Lui, infatti, l’autore del gol che ha sbloccato Bayern Monaco-Inter, e anche quello che ha dato il là per raddoppio di Davide Frattesi. Un’altra prestazione da sogno per Lautaro Martinez, che dà tutto se stesso lavorando per e con la squadra.