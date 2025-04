Bayern Monaco-Inter, Inzaghi fa il punto sugli infortunati alla vigilia!

Alla vigilia di Bayern Monaco-Inter è necessario tracciare il quadro degli infortunati e dei disponibili nerazzurri. A farlo è proprio Simone Inzaghi, che lancia alcune indicazioni sull’impiego di alcuni giocatori.

INDICAZIONI – Un Simone Inzaghi piuttosto infastidito dalle critiche ricevute dopo il pareggio di Parma risponde per le rime ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio. L’allenatore nerazzurro, che si prepara ad affrontare Vincent Kompany per l’andata dei quarti di finale di Champions League, ha avuto la possibilità di fare luce sulle ultime scelte di campo. Scelte prese, ovviamente, dovendo tenere in considerazione la condizione fisica di una serie di calciatori. Proprio sugli infortuni nerazzurri si sofferma Inzaghi alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, aggiornando su chi sarà a disposizione e come verrà impiegato.

Bayern Monaco-Inter, da Dimarco a Bastoni: le indicazioni di Inzaghi sugli infortunati

DIFESA – Le incognite nerazzurro principali alla vigilia di Bayern Monaco-Inter sono legate, ovviamente, ad Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è uscito nell’intervallo al Tardini per via di un problema fisico, ma nei giorni immediatamente successivi ha dato buone risposte. Come spiegato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa, infatti, la presenza di Bastoni per l’andata dei quarti di finale di Champions League è: «Più sì che no».

CENTROCAMPO – Il contrario, invece, per quanto riguarda Federico Dimarco. Il centrocampista nerazzurro, rientrato da poco dall’infortunio e reduce dalla titolarità a Parma, verrà centellinato. Inzaghi, poi, ha informato anche sulle condizioni di Hakan Calhanoglu: «Ha preso una botta stamattina, ha dolore ma penso che la possa fare». Il regista turco, dunque, dovrebbe partire titolare in Bayern Monaco-Inter, come anche Lautaro Martinez.

ASSENZE – Non saranno a disposizione per la gara di Monaco di Baviera: Kristjan Asllani (squalificato), Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Denzel Dumfries (infortunati), e Joaquin Correa (fuori dalla lista Champions League). Questo il punto fatto dall’allenatore nerazzurro, che si prepara a scegliere l’ennesimo undici titolare della stagione.