Bayern Monaco-Inter 1-2, i cinque dati statistici che potresti non sapere

Bayern Monaco-Inter è finita 1-2 a favore della squadra di Simone Inzaghi, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito alcune curiosità e statistiche sul match dell’Allianz Arena.

BAYERN MONACO-INTER 1-2: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

1 – L’ultima squadra italiana a vincere sul campo del Bayern Monaco in Champions League era stata proprio l’Inter, negli ottavi di finale nel 2011 (3-2); da allora, sette sconfitte di fila per le formazioni italiane, subendo sempre almeno due reti.

4 – Il Bayern Monaco non perdeva in casa all’Allianz Arena in Champions League da quattro anni. L’ultima sconfitta era datata 7 aprile 2021 (vittoria del PSG per 2-3, andata dei quarti di finale).

7 – Lautaro Martinez ha segnato sette gol in questa Champions League, l’ultimo giocatore a segnare almeno sette reti in una singola edizione del torneo con l’Inter era stato Samuel Eto’o nel 2010/11 (otto).

2 – Quello al Bayern Monaco, di ieri sera, è il secondo gol in Champions League in assoluto nella carriera di Davide Frattesi. Il primo lo aveva messo a referto nella scorsa stagione contro il Benfica nel pirotecnico 3-3 del “da Luz”.

10 – Come le vittorie dell’Inter contro squadre tedesche nella propria storia in Champions League. Il bilancio adesso è perfettamente in equilibrio: 24 partite giocate con 10 vittorie, 10 sconfitte e quattro pareggi.