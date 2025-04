Bayern Monaco-Inter, Bastoni non preoccupa! Alta l’attenzione

La partita contro il Bayern Monaco resta al centro dell’attenzione in casa Inter. Un nome in particolare resta in ballo: ed è quello di Alessandro Bastoni.

MONITORAGGIO – In vista della sfida contro il Bayern Monaco di martedì sera, l’Inter continua a monitorare con attenzione la situazione infortunati. Ad Appiano Gentile, dopo il 2-2 contro il Parma, si è respirato un’aria di tranquillità. Quello che preoccupava di più era Alessandro Bastoni che al Tardini è uscito precauzionalmente e con una borsa di ghiaccio sul ginocchio. La scena contro i ducali aveva allarmato i tifosi: tutto rientrato, con Bastoni che nell’allenamento di oggi ha svolto un defaticante personalizzato. Se Bastoni partirà con la squadra, quelli che resteranno a Milano per infortunio restano, Zielinski, Dumfries e Taremi.

Inter, c’è Bastoni al centro dei pensieri

PRESENZA – L’Inter proverà a stare attenta al minutaggio di ognuno, visti i tanti impegni che i nerazzurri avranno ad Aprile. Stesso discorso per Alessandro Bastoni che nella rifinitura di domani sarà attenzionato particolarmente da Simone Inzaghi e dallo staff medico che non vorranno rischiare nulla e allo stesso tempo preferiranno schierare chi può dare garanzie complete. Il difensore azzurro resta comunque al centro della difesa nerazzurra per la trasferta all’Allianz Arena con un possibile turno di riposo nella gara del weekend successivo contro il Cagliari.